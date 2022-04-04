شؤون فلسطينية

غزة: "لجنة العمل الحكومي" تتخذ قرارات جديدة بخصوص غلاء أسعار الدجاج

غزة: "لجنة العمل الحكومي" تتخذ قرارات جديدة بخصوص غلاء أسعار الدجاج
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئاسة لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة: إنها اتخذت عدة قرارات لضبط أسعار بعض السلع الأساسية وفي مقدمتها اللحوم البيضاء، مع تزايد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، وذلك خلال اجتماعٍ طارئٍ اليوم بمقر العمل الحكومي.

وأكد رئيس متابعة العمل الحكومي على أهمية بذل المزيد من الجهود لضبط حالة الأسعار، ووجوب الالتزام بالتسعيرة المحددة للسلع المختلفة، مشيراً إلى ضرورة متابعة حالة الغلاء في أسعار اللحوم البيضاء، لا سيما في ضوء ثبوت احتكار وتلاعب مقصود في الأسعار من قبل بعض التجار.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقارير مفصلة من وزارات الاختصاص حول إجراءاتها المتخذة للتعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وطمأن المجتمعون أبناء شعبنا بأن كميات كافية من الدجاج الحي ستطرح في السوق المحلي، خلال عشرة أيام.

وناقش الاجتماع سلسلة من الإجراءات الحكومية المقترحة، فيما تم المصادقة على العديد من القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ الفوري، وإجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعاً لضبط سوق اللحوم البيضاء، ووضع حد لحالة الاحتكار لدى بعض التجار الكبار، التي تتسبب في التلاعب بالأسعار.

وقد تم خلال الاجتماع إتخاذ قرار بإلزام كافة مزارع الدواجن بطرح ما هو متوفر لديها من الدجاج الحي المناسب للاستهلاك وفق الأوزان المناسبة خلال 48 ساعة وتحت طائلة المسؤولية.

كما تم إعفاء مجمدات اللحوم البيضاء من كافة الضرائب والرسوم الجمركية على المعابر، طوال شهر رمضان المبارك، لحث التجار على استيراد كميات كافية من مجمدات ومبردات اللحوم البيضاء.

وأيضا تم التوافق مع أصحاب مزارع الحبش على زيادة أعداد الحبش الموردة للسوق المحلي، للمساهمة في تلبية الطلب المحلي من اللحوم البيضاء.

كما أعلنت اللجنة عن تمديد قرار إعفاء الطحين من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، حتى نهاية شهر إبريل الحالي.

وأعلنت اللجنة عن توقيف 21 تاجرا من مربي الدواجن، لثبوت تلاعبهم بالأسعار والاحتكار، وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

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