الطيبي: لا أفهم سبب اقتحام "يائير لابيد" لساحة باب العامود

رام الله - دنيا الوطناسْتهجَنَ عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، اليوم الاثنين، اقتحام وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لساحة باب العامود الملاصقة للمسجد الأقصى.وقال الطيبي، وفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه تم اتخاذ القرار بشكل غير جيد على أقل تقدير، ولا أفهم سبب الاقتحام على الإطلاق.وأضاف: "نريد أن يمر شهر رمضان بهدوء؛ لذلك على أحدهم أن يفكر خارج الصندوق البوليسي اليومي في استخدام القوة".واندلعت مواجهات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في شرق القدس مساء أمس، بعد اقتحام أجراه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، لساحة باب العامود الملاصقة للمسجد الأقصى الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني.