قنيطة: السماح بالزيارات لأسرى غزة ومنع البعض من شأنه توتير الأوضاع مجدداً في السجون

أكد رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة، اليوم الاثنين، أن السماح لبعض الأسرى من قطاع غزة بالزيارات ومنع آخرين مخالف لما تم الاتفاق عليه فى السجون بين لجنة الطوارىء الوطنية العليا فى السجون وبين إدارة مصلحة السجون، ومن شأنه توتير الأجواء مجدداً، ويجدد حالة الاستنفار والتفكير بخطوات نضالية تضمن حق الزيارات للجميع.



وقال قنيطة إن منع أهالى الأسرى فى ظل السماح بالزيارات لآخرين فى قطاع غزة يجدد الألم فى أوساط الممنوعين لدى الأسرى وذويهم، ويعد إجراء غير قانوني ومخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقتى جنيف الثالثة والرابعة

التى أكدت على حق الأسرى في الزيارات.





وطالب قنيطة وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف هذا الإجراء المخالف للقانون الدولي الإنساني ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان .



وأشار قنيطة أن الأسرى والمعتقلين حققوا برنامج الزيارات المنتظم، ودخول الأقرباء من الدرجة الثانية، وإدخال الأطفال آخر ربع ساعة من الزيارة، وإدخال احتياجات الأسرى من ملابس وأحذية وأغطية وبعض الاحتياجات الغذائية بالكثير من النضالات والشهداء ولن يسمحوا فى كل الأحوال بحقهم فى التواصل مع ذويهم من خلال الزيارات كحق إنساني.











رام الله - دنيا الوطن