فتح: عربدة سلطات الاحتلال في رمضان ممنهجة ومدروسة وتنذر بتفجير الأوضاع

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جانب من اعتداءات الاحتلال في القدس
رام الله - دنيا الوطن
 أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الممارسات العدوانية اليومية والعربدة التي تقوم  بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، والاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد، لمنطقة باب العمود في القدس المحتلة، والوعودات التي أطلقها لغلاة المتطرفين اليهود لاقتحام الأقصى.

وقال محمد ربيع، الناطق باسم حركة فتح في القدس، إنّ "هذه التصرفات الاستفزازية، والاعتداءات على المصليين والتضييق عليهم، واعتقالهم، وإطلاق النار وقنابل الغاز والصوتية ،  تكشف النية المبيتة لحكومة الاحتلال بالاستهتار بمشاعر المسلمين في الشهر الفضيل.

وأكد ربيع ، أن ممارسات سلطات الاحتلال  تعبر عن وجه الاحتلال البشع والتي يستهدف المقدسات وحرية العبادة،  وأصبحت هذه الانتهاكات ممارسات يومية ممنهجة ومدروسة بغية السيطرة الكاملة على مدينة القدس وتهويدها.
وحذرت حركة فتح ، من عواقب هذه السياسة العدوانية التي تمارسها حكومة الاحتلال، و تنذر بتفجير الأوضاع ، وتحويل الصراع الى حرب دينية مفتوحة تقوّض أركان السلم والأمن الدوليين، وتأجيج مشاعر المسلمين في مختلف بقاع العالم.
ودعت حركة فتح  المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات  في مدينة القدس المحتلة، والذي يعتبر انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان ولكل القوانين والأعراف الإنسانية" والدولية.

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