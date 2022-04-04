شؤون فلسطينية

رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع مدير الشرطة قضايا المقاولين

رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع مدير الشرطة قضايا المقاولين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، م. علاء الدين الأعرج مع مدير عام الشرطة في القطاع اللواء محمود صلاح بهدف التشاور حول تذليل العقبات التي تواجه المقاولين.

وشرح الأعرج أمام قيادة الشرطة المصاعب التي تواجه عمل المقاولين في الآونة الأخيرة، والتي تجعل المقاول وشركته في أزمة حقيقية نظراً لتغيير المؤشرات الاقتصادية بشكل مفاجئ و ارتفاع أسعار المواد ، الأمر الذي يستدعي تعاوناً مع قطاع المقاولين نظرا لمساهمته الكبيرة في الناتج الإجمالي المحلي وتشغيل الأيدي العاملة.

واستعرض الأعرج أهم العقبات التي تواجه المقاولين وتتقاطع مع الشرطة التنفيذية، مثل الرسوم المفروضة على إغلاق الطرق أثناء عمل الشركات و قضايا المقاولين المتعثرين و تعامل الشرطة التنفيذية معهم ، مقترحاً حلولا لتعزيز التعاون وتخفيف معاناة المقاولين في مختلف القضايا التي تتطلب تدخل جهاز الشرطة. 

ورحب اللواء صلاح بالزيارة وأهمية بحث التعاون المشترك الذي يضمن كرامة المقاولين وراحة المواطنين، في اطار عمل الشرطة وخدمة الشعب بكافة شرائحه والمحافظة على أمنه وأمانه. 

وعبر اللواء صلاح عن ترحيبه بالمقترحات والحلول التي قدمها رئيس الاتحاد بما يساهم في تطوير التعاون ودعم القطاع الخاص وتقديم الخدمات بشكل لائق للجمهور الكريم.

وشارك في الزيارة عضو مجلس إدارة الاتحاد م. مروان الطيبي وعضو الهيئة العامة ومقرر لجنة الشكاوى السيد سمير سعد.

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