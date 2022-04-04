"الإسلامية المسيحية" تحذر سلطات الاحتلال من مواصلة اعتداءاتها في مدينة القدس

رام الله - دنيا الوطنحملت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات سلطات الاحتلال مسؤولية التوتر والتصعيد الذي تشهده مدينة القدس.ووصفت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، الجولة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي إلى منطقة باب العامود والتصريحات التي ادلى بها، بأنها استفزازية وتشكل تصعيداً خطيراً.وقالت الهيئة إن الاعتداءات الدموية التي قامت بهاالشرطة الاسرائيلية على المواطنين المحتفلين بشهر رمضان في باب العامود، والتي أسفرت عن إصابة العشرات بينهم نساء وأطفال من شأنها أن تفجر الأوضاع في مدينةالقدس وسيكون لها تداعيات خطيرة بعد أن وصلت حداً من العدوانية لا يمكن السكوتعنه.وأكدت الهيئة أن هذا التصعيد الدموي المبيت من جانبسلطات الاحتلال والذي يتزامن مع استمرار اقتحامات الجماعات المتطرفة للمسجد الأقصىخلال شهر رمضان، هو بمثابة لعب بالنار سوف تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولية كلالتداعيات الخطيرة التي قد تنجم عنه.وأشارت الهيئة بأن على سلطات الاحتلال الاستفادة منتجاربها السابقة مع المقدسيين وأن لا تحاول مرة أخرى اختبار قدرتهم وعزمهم فيالدفاع عن مقدساتهم.