شؤون فلسطينية

القرعاوي: تقديم المستوطنين للقرابين خطوة مجنونة ونتائجها وخيمة

القرعاوي: تقديم المستوطنين للقرابين خطوة مجنونة ونتائجها وخيمة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي أن انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى إشارة خطيرة ستكون نتائجها وخيمة على المنطقة بأكملها.

 وأشار القرعاوي إلى أن اقتحامات المستوطنين والحاخامات للأقصى والتخطيط لتقديم القرابين في باحاته خطوة مجنونة وتصرف أحمق ستكون نتائجه وخيمة.

 وأوضح أن اقتحام المستوطنين للأقصى ليست مجرد زيارة للمسجد، بل محاولة لتكريس طقوس تلمودية داخل حدوده.

 وحذر القرعاوي من الخطر الذي يحدق بالأقصى إذ مررت مخططات الاحتلال، مشيراً إلى أن كل فلسطيني وكل مقدسي يعرف واجبه لمواجهة هذا المخطط الإجرامي.

 ودعا القرعاوي إلى النفير الشامل لحماية الأقصى، منبهاً الى أن المنطقة كلها مهددة بالسلم في حال المساس بالمسجد.

 وشدد على أن أهل القدس هم خط الدفاع الأول عن الأقصى، وأي رد فعل لهم طبيعي فهم دائماً مستعدون لردع الاحتلال ووقفه عند حده.

 وقال النائب في التشريعي:" القدس خط أحمر ليست مجرد كلمة، فهي خط أحمر لكل مسلم فوق الأرض، لأن القدس عقيدة لا تمس ولا يمكن أن يسكت المسلمون إذا مست ولن يمرر ذلك بهدوء وسلام".
 
 ويواصل عشرات المستوطنين وبينهم  حاخامات مستوطنات ومعاهد دينية اقتحام الأقصى تحضيراً لما يسمى عيد الفصح، الذي يتزامن مع منتصف شهر رمضان ويخطط الاحتلال فيه لذبح القرابين داخل باحات الأقصى.

 

أخبار ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام وزير الخارجية الإسرائيلي لباب العامود سيؤدي إلى تفجر الأوضاع

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام وزير الخارجية الإسرائيلي لباب العامود سيؤدي إلى تفجر الأوضاع

عشية يوم الطّفل الفلسطينيّ...الاحتلال الإسرائيليّ اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام2015

عشية يوم الطّفل الفلسطينيّ...الاحتلال الإسرائيليّ اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام2015

قنيطة: السماح بالزيارات لأسرى غزة ومنع البعض من شأنه توتير الأوضاع مجدداً في السجون

قنيطة: السماح بالزيارات لأسرى غزة ومنع البعض من شأنه توتير الأوضاع مجدداً في السجون

فتح: عربدة سلطات الاحتلال في رمضان ممنهجة ومدروسة وتنذر بتفجير الأوضاع

فتح: عربدة سلطات الاحتلال في رمضان ممنهجة ومدروسة وتنذر بتفجير الأوضاع

رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع مدير الشرطة قضايا المقاولين

رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع مدير الشرطة قضايا المقاولين

أبو غوش يحذر من مخططات الاحتلال وتنفيذها على يد المستوطنين خلال شهر رمضان

أبو غوش يحذر من مخططات الاحتلال وتنفيذها على يد المستوطنين خلال شهر رمضان

&#34;الديمقراطية&#34; تحذّر مما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي وتدعو للتوحد في الميدان

"الديمقراطية" تحذّر مما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي وتدعو للتوحد في الميدان

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحذر سلطات الاحتلال من مواصلة اعتداءاتها في مدينة القدس

"الإسلامية المسيحية" تحذر سلطات الاحتلال من مواصلة اعتداءاتها في مدينة القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشية يوم الطّفل الفلسطينيّ...الاحتلال الإسرائيليّ اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام2015

عشية يوم الطّفل الفلسطينيّ...الاحتلال الإسرائيليّ اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام2015

قنيطة: السماح بالزيارات لأسرى غزة ومنع البعض من شأنه توتير الأوضاع مجدداً في السجون

قنيطة: السماح بالزيارات لأسرى غزة ومنع البعض من شأنه توتير الأوضاع مجدداً في السجون

فتح: عربدة سلطات الاحتلال في رمضان ممنهجة ومدروسة وتنذر بتفجير الأوضاع

فتح: عربدة سلطات الاحتلال في رمضان ممنهجة ومدروسة وتنذر بتفجير الأوضاع

رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع مدير الشرطة قضايا المقاولين

رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع مدير الشرطة قضايا المقاولين

أبو غوش يحذر من مخططات الاحتلال وتنفيذها على يد المستوطنين خلال شهر رمضان

أبو غوش يحذر من مخططات الاحتلال وتنفيذها على يد المستوطنين خلال شهر رمضان

&#34;الديمقراطية&#34; تحذّر مما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي وتدعو للتوحد في الميدان

"الديمقراطية" تحذّر مما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي وتدعو للتوحد في الميدان

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تحذر سلطات الاحتلال من مواصلة اعتداءاتها في مدينة القدس

"الإسلامية المسيحية" تحذر سلطات الاحتلال من مواصلة اعتداءاتها في مدينة القدس

القرعاوي: تقديم المستوطنين للقرابين خطوة مجنونة ونتائجها وخيمة

القرعاوي: تقديم المستوطنين للقرابين خطوة مجنونة ونتائجها وخيمة

منوعات

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ&#34;المايوه&#34;

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ"المايوه"

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل &#34;أنا مبحبش الحشمة&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل "أنا مبحبش الحشمة"

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج "رامز موفي ستار"

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل "دنيا تانية"

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

عربي

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

غرق 100 مهاجرٍ غادروا ليبيا عبر البحر المتوسط

غرق 100 مهاجرٍ غادروا ليبيا عبر البحر المتوسط

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي