غزة: مواطن يوجه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضعه الصحي وثلاثة من أفراد أسرته

رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن (س، ع)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالنظر إلى وضعه الصحي وثلاثة أفراد من عائلته التي تعاني من مرض (كسل في الغدة الكظرية) والتي بحاجة إلى علاجات خاصة ورعاية دائمة وتحاليل مستمرة وأنظمة غذائية يصعب توفرها لضيق الحال المعيشي.وقال المواطن، إن انقطاع العلاج من عيادات الحكومة والوكالة جعلتهم يضطروا إلى عدم تناول الأدوية في موعدها لانعدام القدرة المالية على توفيرها الأمر الذي أدى مضاعفات (ضيق التنفس ونقص البوتاسيوم وعدم المقدرة على المشي).وأكد المواطن على أنه توجه إلى عدد كبير من المؤسسات الخيرية دون جدوى ويأمل من الرئيس، محمود عباس، النظر إلى حالتهم لتوفير العلاج والتحاليل اللازمة والضروريات بصورة مجانية.للتواصل: 0597302793