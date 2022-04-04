جامعة الأزهر بغزة تنظم وقفة احتجاجية عقب أحداث الفوضى الأخيرة

نظمت إدارة جامعة الأزهر بغزة ونقابة العاملين فيها، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية ضد "محاولات التيار الإصلاحي الذي يترأسه القيادي محمد دحلان زعزعة الاستقرار بساحة حرم الجامعة الشرقي- مبنى العلوم".





وشارك في الوقفة، الطاقمان الإداري والأكاديمي لجامعة الأزهر، وثلة من الأساتذة والمشرفيين الأكاديميين بالإضافة إلى طلاب وطالبات الجامعة، للتأكيد على مقادر الانتماء للجامعة وحرصهم على استقرار الأوضاع داخلها.



وبدوره، قال رئيس جامعة الأزهر بغزة عمر ميلاد: إن "الجامعة ستسمر في استقرارها وتطورها، ولن نسمح للنيل منها وسنحافظ عليها بأرواحنا"، مؤكداً عدم السماح لأي مظهر من مظاهر الفوضى التي حدثت في الفترة الأخيرة بالحدوث مجدداً.



وأضاف: "نعمل هنا ومنذ عقود بوضوح وشفافية، ولقد أجرينا انتخابات حرة لاختيار نقابة العاملين ولن نمنع أحداً من الترشح وفاز أعضاء مجلس النقابة الحالي بالتزكية وهذا لأنه حقق الكثير من الإنجازات بالتعاون مع إدارة الجامعة".



وأوضح ميلاد أن من أهم الانجازات التي حققوها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، استمرار الرواتب وتطبيق الكادر الموحد، في ظل محاولة إدارة الجامعة جاهدةً العمل من أجل استقرار صرف الراتب في الأشهر المقبلة.



وتابع: "تقدم الجامعة تسهيلات مالية للطلبة وتقسيط الرسوم وعدد كبير من الإعفاءات والمنح وتتحمل عبئ تراكم الرسوم على الطلبة والخريجين والذي يزيد عن 12 مليون دينار".



وأردف:"تسعى الجامعة دون كلل وبكل الطرق لجلب الدعم لطلبتها المتعذرين والمتعففين من غير تمييز".



واستطرد: "تستعد جامعتنا بكل طواقمها لإستقبال طلبة الثانوية العامة هذا العام، وهنا نريد طمأنة المجتمع وأولياء الأمور أن الجامعة بألف خير ومستواها التعليمي في تطور مستمر وإننا لن نسمح بتكرار أي مظهر من مظاهر الفوضى التي حدثت نتيجة الاعتداءات".



وطالب رئيس جامعة الأزهر بغزة، كل المسؤولين وأصحاب الرأي والكلمة، بمساعدتنا في هدفنا السامي للحفاظ على هذه المؤسسة التعليمية الوطنية التي تخدم كافة أبناء شعبنا الفلسطيني دون تمييز.



وختم كلمته بالقول: "نجتمع اليوم لإيصال رسالة للمجتمع الفلسطيني وللإعلام مفادها أن إدار الجامعة وجميع عامليها يقفون صفاً واحداً ضد أي محاولة للمساس في إستقرار الجامعة، وستبقى جامعة الأزهر منارة علم وشعلة عطاء وتنويراً وطنياً".



















خاص دنيا الوطن-هاني الإمــام