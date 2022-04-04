وكالة الفضاء الروسية للناتو: نحن نراقبكم خذوا ذلك بعين الاعتبار

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" دميتري روغوزين، السبت الماضي، إنّ رؤساء وكالات الفضاء الأميركية والأوروبية والكندية رفضوا التعامل مع العقوبات المشددة المفروضة على صناعة الفضاء الروسية.

رام الله - دنيا الوطننشر المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الإثنين، رسالة مرفقة بصورةٍ من الفضاء التقطها القمر الصناعي الروسي "ريسورس" ونشرها روغوزين عبر صفحته في "تلغرام".وقال روغوزين خلال الرسالة: "أودّ التعبير عن إعجابي بمكتب حلف الناتو في بروكسل وتوجيه هذا الإعجاب إلى معارفي القدامى بالعمل وخاصة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ"، مضيفاً: "يا رفاق، نحن نراقبكم ضعوا ذلك في الاعتبار".وأعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية، الشهر الماضي، أنّ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تتسبب بسقوط محطة الفضاء الدولية، مطالباً برفع هذه العقوبات.