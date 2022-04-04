دولي

وكالة الفضاء الروسية للناتو: نحن نراقبكم خذوا ذلك بعين الاعتبار

وكالة الفضاء الروسية للناتو: نحن نراقبكم خذوا ذلك بعين الاعتبار
دميتري روغوزين
رام الله - دنيا الوطن
نشر المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الإثنين، رسالة مرفقة بصورةٍ من الفضاء التقطها القمر الصناعي الروسي "ريسورس" ونشرها روغوزين عبر صفحته في "تلغرام".

وقال روغوزين خلال الرسالة: "أودّ التعبير عن إعجابي بمكتب حلف الناتو في بروكسل وتوجيه هذا الإعجاب إلى معارفي القدامى بالعمل وخاصة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ"، مضيفاً: "يا رفاق، نحن نراقبكم ضعوا ذلك في الاعتبار".

وأعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية، الشهر الماضي، أنّ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تتسبب بسقوط محطة الفضاء الدولية، مطالباً برفع هذه العقوبات.

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" دميتري روغوزين، السبت الماضي، إنّ رؤساء وكالات الفضاء الأميركية والأوروبية والكندية رفضوا التعامل مع العقوبات المشددة المفروضة على صناعة الفضاء الروسية.

أخبار ذات صلة

ماكرون يدعو إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أحداث &#34;بوتشا&#34;

ماكرون يدعو إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أحداث "بوتشا"

عقب فوزه بالانتخابات.. &#34;رئيس صربيا&#34; يسعى للمحافظة على علاقة الصداقة مع روسيا

عقب فوزه بالانتخابات.. "رئيس صربيا" يسعى للمحافظة على علاقة الصداقة مع روسيا

الخارجية الإيرانية: نجاح محاولات إحياء الاتفاق النووي يعتمد على قرار واشنطن السياسي

الخارجية الإيرانية: نجاح محاولات إحياء الاتفاق النووي يعتمد على قرار واشنطن السياسي

الخارجية الأميركية تدين روسيا بسبب مقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية

الخارجية الأميركية تدين روسيا بسبب مقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية

&#34;الدفاع التركية&#34; تخطط لعملية إجلاء بحرية لمواطنيها من أوكرانيا

"الدفاع التركية" تخطط لعملية إجلاء بحرية لمواطنيها من أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

طهران: نحن قريبون من إبرام الاتفاق النووي والكرة في ملعب واشنطن

طهران: نحن قريبون من إبرام الاتفاق النووي والكرة في ملعب واشنطن

الناتو: لا داعي للتفاؤل إزاء سحب روسيا قواتها من ضواحي كييف

الناتو: لا داعي للتفاؤل إزاء سحب روسيا قواتها من ضواحي كييف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

&#34;حماية&#34; يدين سلوك جنود الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس

"حماية" يدين سلوك جنود الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس

قطاع غزة: ستة حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة

قطاع غزة: ستة حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدينتي جنين ونابلس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدينتي جنين ونابلس

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آذار 2022

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آذار 2022

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة غداً

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة غداً

منوعات

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ&#34;المايوه&#34;

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ"المايوه"

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل &#34;أنا مبحبش الحشمة&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل "أنا مبحبش الحشمة"

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج "رامز موفي ستار"

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل "دنيا تانية"

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

عربي

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي