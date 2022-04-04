شؤون فلسطينية

اشتية: وزارتا الاقتصاد والزراعة تواصلان مراقبة الأسعار في الأسواق

اشتية: وزارتا الاقتصاد والزراعة تواصلان مراقبة الأسعار في الأسواق
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن وزارتي الاقتصاد والزراعة تواصلان مراقبة الأسعار في الأسواق وتم الاعلان أمس عن قائمة استرشادية لأسعار السلع الأساسية، معربا عن أمله من جميع التجار الالتزام بها تحت طائلة المساءلة القانونية لكل من لا يتقيد بتلك الأسعار الاسترشادية.

وأضاف في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ(155)، اليوم الاثنين، إن ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية من تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء شعبنا بالقتل والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يستدعي تدخلا من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين، انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام المسجد المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.

وأضاف رئيس الوزراء ، أن تبرير إسرائيل لعمليات القتل التي تمارسها ضد أبناء شعبنا بأنهم قنابل موقوتة يحمل نذر تصعيد خطير، ذلك أن إسرائيل تعتبر كل فلسطيني يتواجد على ارضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة توجب قتله وهو أمر في منتهى الخطورة، في ضوء السماح للمستوطنين بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن هذا التصعيد.

وطالب دول العالم وخاصة تلك التي تقدم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) الى الوفاء بتعهداتها لضمان استمرار عمل الوكالة التي تقدم الخدمات لأبناء شعبنا في فلسطين وفي جميع الدول المضيفة في الإقليم.

وثمن اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الـ49 بالإجماع قرار حق تقرير المصير لشعبنا وبالأغلبية العظمى لقرار عدم شرعية المستوطنات المقامة على أرضنا، مرحبا باعتماد المجلس مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين حول حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

وهنأ اشتية، باسم مجلس الوزراء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية، لمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، داعيا أبناء شعبنا إلى التكاتف والتعاون والتراحم ونصرة المظلوم ومساندة الفقراء.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم مشاريع لسلطة الطاقة، والبنية التحتية ونظام الخدمة العسكرية لضباط الصف والافراد في قوى الأمن، وقضايا متعلقة بحقوق الأطفال، ويرتكز النقاش بشكل أساسي على قضايا تهم وتخص وزارة الداخلية.

أخبار ذات صلة

الهباش: تقييد تسجيل الطلاق في المحاكم الشرعية خلال شهر رمضان

الهباش: تقييد تسجيل الطلاق في المحاكم الشرعية خلال شهر رمضان

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة عن شهر يناير

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة عن شهر يناير

تحضيرات لاقتحام الأقصى في منتصف شهر رمضان

تحضيرات لاقتحام الأقصى في منتصف شهر رمضان

كيف علّقت الفصائل الفلسطينية على تهديدات مسؤولي الاحتلال بشن حرب على غزة؟

كيف علّقت الفصائل الفلسطينية على تهديدات مسؤولي الاحتلال بشن حرب على غزة؟

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تشن حرباً مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالقدس في رمضان

"الخارجية": إسرائيل تشن حرباً مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالقدس في رمضان

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تصدر بياناً بشأن أزمة ارتفاع الأسعار

"المنظمات الأهلية" تصدر بياناً بشأن أزمة ارتفاع الأسعار

&#34;الزراعة&#34; بغزة: أسعار الدواجن ستعود تدريجيًا لطبيعتها في هذا الموعد

"الزراعة" بغزة: أسعار الدواجن ستعود تدريجيًا لطبيعتها في هذا الموعد

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تحضيرات لاقتحام الأقصى في منتصف شهر رمضان

تحضيرات لاقتحام الأقصى في منتصف شهر رمضان

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

&#34;حماية&#34; يدين سلوك جنود الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس

"حماية" يدين سلوك جنود الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس

قطاع غزة: ستة حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة

قطاع غزة: ستة حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدينتي جنين ونابلس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدينتي جنين ونابلس

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آذار 2022

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آذار 2022

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

منوعات

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ&#34;المايوه&#34;

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ"المايوه"

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل &#34;أنا مبحبش الحشمة&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل "أنا مبحبش الحشمة"

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج "رامز موفي ستار"

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل "دنيا تانية"

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

عربي

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي