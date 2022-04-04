شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة: أسعار الدواجن ستعود تدريجيًا لطبيعتها في هذا الموعد

"الزراعة" بغزة: أسعار الدواجن ستعود تدريجيًا لطبيعتها في هذا الموعد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، بأن أسعار الدواجن ستعود تدريجيًا لطبيعتها خلال عشرة أيام.

وحذّرت الوزارة في تصريحات لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، من استغلال حاجات المواطنين وعدم الالتزام بالتسعيرة المعلنة حاليًا.

وكان المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عبد الفتاح أبو موسى، عقب أمس الأحد، على أسباب ارتفاع أسعار الدجاج، والسبب الرئيس لهذا الغلاء المتفشي في أسواق قطاع غزة.

وقال أبو موسى في تصريح مقتضب لـ "دنيا الوطن" :إنه "جاري العمل مع قسم المباحث التموينية في إطار ضبط الأمر ومنع التجار من محاولة التلاعب في رفع الأسعار".

وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم السبت، توافقها مع مربي الدواجن بشأن سعر كيلو الدجاج في القطاع.

وقال أبو موسى، إنه "تم التوافق مع وزارة الزراعة ومربي الدجاج اللاحم على توحيد سعر الدجاج الحي بـ14 شيكل للكيلو الواحد في جميع محافظات قطاع غزة"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

ورصدت "دنيا الوطن"، شهادات بعض تجار الدجاج في أسواق القطاع، موضحين أنهم ملتزمون بتسعيرة وزارة الاقتصاد بغزة، ولكن موزعي الدواجن يعرضون أسعاراً تفوق الـ 14 شيكلا، الأمر الذي يدفعنا للامتناع عن بيع الدواجن الفترة المقبلة.

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