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"أنصار الله": تحرير اليمن قادم لا محالة ومستعدون لسلام يضمن كرامة اليمنيين

"أنصار الله": تحرير اليمن قادم لا محالة ومستعدون لسلام يضمن كرامة اليمنيين
محمد البخيتي
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، اليوم الإثنين، عن أخر المستجدات عقب إتفاق الهدنة بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء. 

وقال البخيتي، إنّ "تحرير اليمن قادم لا محالة"، مبيناً أنّ "توحيد الصف الوطني لمواجهة العدوان الخارجي ومشاركة الجميع في شرف التحرير أصبح الخيار الوحيد للحل".

وأكد على استعداد بلاده "لسلام مشرف يضمن كرامة كل اليمنيين وسلامتهم"، مضيفاً: "يدنا ممدودة لكل من تورطوا في استدعاء العدوان من أجل توحيد الصف الوطني لاستكمال عملية التحرير".

وأوضح البخيتي، أنّ "دول العدوان لن تسمح بحوار يمني يمني خالٍ من التدخلات والتأثيرت الخارجية، لأنّ هذا يتعارض مع مصالحها".

وشدد على أنّ "أي مكون سياسي يستدعي التدخل العسكري الخارجي إلى بلده، فإنه يفقد قراره في اللحظة الأولى للاحتلال، ثم يفقد وجوده في اللحظة الأولى للتحرير". 

وتابع: "لم يبقَ أمام حزب الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين خيار سوى العودة إلى صف الوطن للحفاظ على وجودهم في المستقبل". 

وبالتزامن مع ذلك، أفادت وكالة "سبأ" عن مصدر عسكري في صنعاء بأنّ "قوى العدوان ارتكبت 159 خرقاً للهدنة في اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية". 

يأتي ذلك بعد أن دخلت الهدنة بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء حيّزَ التنفيذ عند الساعة الـ7 من مساء السبت الماضي، بالتوقيت المحلي وتوقيت القدس الشريف.

وكان من المقرر أن تتوقف بموجب هذه الهدنة "كل العمليات العسكرية الهجومية، براً وجواً وبحراً"، بحسب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ. 

وأكّد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، في وقتٍ سابق، أنّ "الهدنة لم يتم التوصل إليها إلا بعد الضربات في العمق السعودي". 

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