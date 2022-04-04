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الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام أردنية، اليوم الإثنين، نيّة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مغادرة البلاد للمشاركة في مساعي التهدئة بين روسيا وأوكرانيا.

ووفق موقع (الرؤيا الإخباري)، فإن الصفدي سيكون برفقة كلٍ من وزراء خارجية الجزائر، السودان، العراق ومصر، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأشار الموقع إلى أن الزيارة ستبدأ بمشاروات مع الجانب الروسي، ومن ثم تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.

وسيستمع الوزراء العرب إلى مواقف الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا.

كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر، وصولاً إلى تقريب وجهات النظر، بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف.

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