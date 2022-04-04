بيني غانتس يوجه تحذيراً لحركتي حماس والجهاد الإسلامي



وأوضح غانتس أنه "سيواصل ما يتطلب للتصدي لما وصفه الإرهاب و"بالتالي ستستمر اللقاءات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني".



وحول الحرب في اوكرانيا قال وزير الدفاع غانتس ان ما جرى في لبلدة الاوكرانية يعد جريمة حرب نكراء مؤكدا انه يدين هذا القتل واضاف انه حتى في عز القتال يجب مراعاة الاخلاق وقواعد الحرب التي تحظر استهداف المدنيين العزل عمدا معتبرا الحادث ببلدة بوتشا امر خطير للغاية.





وقال: إن "حركتي حماس والجهاد الإسلامي تعرفان جيداً ماذا سيحصل في قطاع غزة إذا ما قامتا بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية".وأضاف في تصريحات إذاعية، أن الدوائر الأمنية مدركة للثغرات في السياج الأمني وخط التماس وتبذل جهوداً كبيرة لعدم تكرار ما حصل حينما اجتاز منفذ عملية بني براك السياج.