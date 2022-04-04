ماكرون يدعو إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أحداث "بوتشا"

رام الله - دنيا الوطنعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، على قتل روسيا لأكثر من 400 مدني في مدينة بوتشا الأوكرانية، وجرائم الحرب المرتكبة ضد أوكرانيا.وقال ماكرون في تصريحات له، إن "كل من تورط في جرائم الحرب في أوكرانيا يجب أن يدفع الثمن"، متهماً روسيا بأنها المسؤولة عن جرائم الحرب في أوكرانيا.وأضاف: "نحتاج لعقوبات جديدة للرد على ما جرى في مدينة بوتشا بأوكرانيا"، داعياً إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أحداث "بوتشا"، مبيناً أن هناك أدلة واضحة جداً تشيرلارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.وتابع: "بحث العقوبات الجديدة على روسيا يجب أن يشمل الفحم والوقود".وفي سياق متصل، قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن "فرنسا تلعب دورا هاما وأساسيا لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين".وشدد على ضرورة حماية الشعوب من آثار أزمة روسيا وأوكرانيا، وتحقيق الاستقلال فيما يخص الطاقة، مضيفاً: "لدينا العديد من الملفات الهامة ومن بينها الاستجابة لتدعيات الأزمة الأوكرانية".