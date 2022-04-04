شؤون فلسطينية

لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة وتبحث تجويد عمل المنظومة الصحية

لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة وتبحث تجويد عمل المنظومة الصحية
المجلس التشريعي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة التربية والقضايا الإجتماعية في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، حيث جرى خلالها مناقشة أوضاع وزارة الصحة ورؤيتها التطويرية للعمل وتجويد الخدمات الصحية.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومقررها النائب  يوسف الشرافي، وأعضاؤها النواب  خميس النجار،  وسالم سلامة، ومحمد شهاب، ويحيى العبادسة، وهدى نعيم.

واطلع النواب على إنجازات وزارة الصحة مؤخرًا سيما إستحداث مراكز صحية جديدة، وتطوير وتحسين عدد من المراكز الطبية القائمة.

وتم خلال الجلسة مناقشة رؤية الوزارة المستقبلية وتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في الوزارة على بند العقود، وأبرز التحديات والمعيقات التي تواجه الوزارة، ودور المجلس التشريعي في تذليل العقبات وتطوير العمل بالمنظومة
الصحية.

وبحث المجتمعون قضية استجلاب أطباء استشاريين ذوي كفاءة عالية، من أجل توفيررعاية طبية ذات كفاءة عالية للمواطنين.

وأكد النواب على أن المجلس التشريعي سيعمل على معالجة الإشكالات والمعيقات التي تواجه وزارة الصحة، وذلك حرصًا على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة من اجل تجويد عمل وزارة الصحة.

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