عقب فوزه بالانتخابات.. "رئيس صربيا" يسعى للمحافظة على علاقة الصداقة مع روسيا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنّ "صربيا ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع روسيا".جاء ذلك، خلال كلمةٍ ألقاها اليوم الاثنين، أمام أنصاره بمقرّ الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية.ووفق مصادر لـ (الميادين)، فإن فوتشيتش أكد أنّ بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.وأوضح أنّ صربيا ستسعى للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة التي تجمعها بروسيا.وبدورها، أكدت صربيا منذ أيام أنها "لن تغيّر قرارها بشأن رفض دعم العقوبات الغربية ضد روسيا، على الرغم من الضغوط السياسية الخارجية".وشددت على أنَّ "الغرب من خلال تصرفاته، يساعد في تشكيلِ نظامٍ عالميٍّ جديدٍ من دون هيمنته".