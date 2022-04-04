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غرق 100 مهاجرٍ غادروا ليبيا عبر البحر المتوسط

غرق 100 مهاجرٍ غادروا ليبيا عبر البحر المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن 100 مهاجرٍ كانوا يسعون إلى بلوغ أوروبا عبر البحر المتوسط، مصرعهم، على متن قارب مكتظ بعد مغادرتهم ليبيا.

ووفق موقع (الشرق للأخبار)، فإن مسؤولًا في الأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية قد أكدوا غرق 100 مهاجر كانوا قد غادروا ليبيا عبر البحر المتوسط.

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود: إنَّ الناقلة التجارية "أليجريا 1" أنقذت 4 أشخاص على متن قارب مطاطي في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المنظمة: إننا "نعلم من اتصالنا الأوّلي بـ "أليجريا 1" أن الناجين بقوا في البحر 4 أيام على متن قارب يحمل نحو 100 شخص.

وشدّدت المنظمة  على أن الذين تم إنقاذهم السبت "بحاجة إلى حماية ورعاية عاجلة"، لافتًا إلى أنه "لا ينبغي لنا إعادة أي من الناجين إلى مكان يواجهون فيه الاعتقال والانتهاكات وسوء المعاملة.. ليبيا ليست مكاناً آمناً".

وصرّح مفوض الأمم المتحدة "فيليبو جراندي"، في تغريدة عبر تويتر إن "أكثر من 90 شخصاً لقوا حتفهم في مأساة أخرى في البحر المتوسط". 

وتابع: "أوروبا أثبتت قدرتها على استضافة 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا بسخاء وفعالية".

وتابع جراندي: "عليها (أوروبا) الآن النظر بشكل عاجل في كيفية توسيع ذلك ليشمل اللاجئين والمهاجرين الآخرين الذين يطرقون أبوابها وهم في محنة".

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