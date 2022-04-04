أميركا تدرس إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة "الإرهاب"





وذلك وفقًا لتحليل سياسي جديد أعده الجمهوريون في مجلس النواب ونشرته صحيفة واشنطن فري بيكون.



ووفق مصادر لـ (العربية)، فإنه مع اقتراب المفاوضات بشأن الاتفاق النووي من الاكتمال، تدرس إدارة بايدن تقديم تنازل من شأنه إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية.



وأضافت المصادر: "ما زال إلغاء هذا التصنيف أحد النقاط الشائكة الأخيرة في المحادثات الدبلوماسية المتعلقة باتفاق جديد".



رام الله - دنيا الوطنيرجح أن يشتمل الاتفاق النووي الجديد لإدارة بايدن مع إيران على ثغرة من شأنها "السماح للمواطنين الإيرانيين المرتبطين بالإرهاب بالدخول والبقاء في الولايات المتحدة".