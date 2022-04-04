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دولي

الخارجية الأميركية تدين روسيا بسبب مقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية

الخارجية الأميركية تدين روسيا بسبب مقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إدانته لروسيا بسبب العثورعلى جثث مدنيين في مدينة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف.

ووفق مصادر لـ (الأناضول)، قال بلينكن، أن "بلاده ستستخدم كافة الأدوات المتاحة لمعاقبة المسؤولين عن مذبحة المدنيين في بوتشا، وأنهم سيوثقون العنف الحاصل هناك".

وأعلنت النائبة العامة الأوكرانية، إيرينا فينيستوفا، يوم الأحد، العثور على 410 جثث تعود لمدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخرا من قبل الجيش الأوكراني.

وبدوره، يتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة، إلا أن موسكو عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

وفي أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها.

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