شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة غداً

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة غداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وجافا وحارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا ومعتدلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، منخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائماً جزئياً وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يستمر الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا وجافاً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجة مئوية والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-19 31-20 32-14 بيت لحم 28-19 31-20 32-14
رام الله والبيرة 27-18 30-19 31-13 طولكرم 29-20 33-21 33-14
نابلس 29-19 32-20 33-15 قلقيلية 29-20 33-21 33-14
جنين 31-19 34-20 35-16 سلفيت 28-19 31-20 32-14
طوباس 32-19 35-20 36-17 روابي 29-19 32-20 33-15
الخليل 27-18 30-19 31-13 غزه 28-21 32-22 33-16
أريحا 35-22 38-23 39-20 خانيونس 28-21 32-22 33-16
الأغوار الشمالية 33-20 36-21 37-18 رفح 29-20 33-21 34-15

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