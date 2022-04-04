شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة نزيل بمركز تأهيل واصلاح خانيونس

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة نزيل بمركز تأهيل واصلاح خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز الميزان لحقوق الانسان، بفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات وفاة الموقوف سالم عودة عواد أبو تيلخ، في مركز إصلاح وتأهيل خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أكد المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن النزيل أبو تيلخ، الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، والموقوف منذ تاريخ 28/3/2021 على خلفية جنائية.

ونقل المركز عن ذوي الموقوف، أنه لم يكن يعاني من أية مشاكل صحيفة سابقا، لافتا إلى أن مأمور مركز اصلاح وتأهيل خانيونس، قد أكد أنه عند حوال الساعة 8 من مساء أول أمس السبت، اشتكى أبو تيلخ بعد تناول وجبة الافطار، بحرقة في المعدة، وعندة حوالي الساعة 12 من منتصف الليل، اشتكى من ضيق في التنفس.

وبحسب المركز، قال المأمور: "تم اجراء له تبخيرة لمساعدته على التنفس، وعند حوالي الساعة 1 من فجر اليوم التالي أي الاحد 3/4/2021، فوجيء أحد الموقوفين في نفس القسم، بمشاهدة ابو تيلخ فاقداً للوعي، وقد أبلغ إدارة المركز التي قامت بدورها بمحاولة اسعافه ونقله الى مستشفى ناصر الطبي، لتلقي العلاج، حيث تبين هناك بأنه فارق الحياة، وجرى نقل الجثة الى الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة".

وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن أسفه لوفاة النزيل أبو تيلخ، مطالبا السلطات في قطاع غزة، بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الوفاة، ونشر نتائجه.

وجدد المركز التأكيد على أن كل وفاة في مراكز الاحتجاز والتوقيف، هي وفاة مشتبه بها تفرض على السلطات واجب التحقيق فيها وإظهار أسبابها واتخاذ المقتضى القانوني.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، قد أعلنت صباح اليوم الأحد الموافق 03/4/2022، عن وفاة النزيل سالم عودة عواد أبو تيلخ البالغ من العمر (50 عاماً)، بمركز إصلاح وتأهيل خانيونس المركزي، إثر تدهور مفاجئ على حالته الصحية وفقدانه الوعي.

وقالت: "جرى نقله عند حوالي الساعة 1:00 فجراً إلى مستشفى ناصر في المدينة نفسها، وحاول الأطباء إنعاشه وبعد دقائق من وصوله إلى المستشفى أعلن عن وفاته، وأنها فتحت تحقيقاً في ظروف الوفاة". 

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