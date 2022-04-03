حماس تعقب على اقتحام لابيد لمنطقة باب العامود بالقدس.. ماذا قالت؟

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على اقتحام وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي، يائير لابيد، منطقة باب العامود في مدينة القدس، مساء اليوم الأحد.وأكد محمد حمادة، الناطق باسم حركة حماس في مدينة القدس، أن اقدام لابيد على اقتحام باب العامود، وما أعقبه من اطلاق جيش الاحتلال الرصاص على الشعب الفلسطيني في القدس، دليل صارخ على اصرار الاحتلال على تنفيذ مخططاته الخبيثة بحق القدس والمسجد الاقصى.وقال: "إن ذلك يعتبر تصعيدٌ خطيرٌ واستفزاز لمشاعر شعبنا وأمَّتنا في هذا الشهر المعظّم، ونحمّل قادة الاحتلال مسؤولية تداعياته، فقد أخذنا وشعبنا العهد على أن نحمي القدس والأقصى بقوّة وبكل الوسائل المتاحة".