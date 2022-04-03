دولي

طهران: نحن قريبون من إبرام الاتفاق النووي والكرة في ملعب واشنطن

طهران: نحن قريبون من إبرام الاتفاق النووي والكرة في ملعب واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
أفاد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، بأن بلاده باتت قريبة من إبرام الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب واشنطن التي استلمت جميع مقترحات طهران عبر وساطة أوروبية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الإيراني "نحن قريبون من الاتفاق في المفاوضات، ونقلنا مقترحاتنا حول القضايا المتبقية عن طريق كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للجانب الأمريكي والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

بدوره، وصف أمين عام الأمم المتحدة المفاوضات المنجزة في فيينا بأنها تحظى بالأهمية، معربا عن أمله بوصول الطرفين إلى الاتفاق على وجه السرعة.

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