شاهد: أفراد من الجيش الأوكراني يتلقون أوامراً باستهداف المدنيين بعد دخولهم مدينة بوتشا









رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تلقي أفراد من قوات الدفاع المحلي الأوكراني في مدينة بوتشا أوامر بإطلاق النار على الأشخاص الذين لا يحملون الشارات الزرقاء المميزة للجنود الأوكرانيين.وفي الفيديو، يمكن سماع جندي وهو يخاطب قائده قائلا "هناك فتيان دون شارات زرقاء، هل يمكنني إطلاق النار عليهم؟"، ليجيبه الأخير "طبعا، اللعنة!".وأشارت وكالة (سبوتنيك) إلى أن هذا الفيديو نُشر أمس السبت، من قبل زعيم الدفاع المحلي لمنطقة كييف سيرغي كوروتكيه.وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأحد أن "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".