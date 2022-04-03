شؤون فلسطينية

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على الشبان الفلسطينيين عند باب العامود بالقدس وتعتقل عدداً منهم

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على الشبان الفلسطينيين عند باب العامود بالقدس وتعتقل عدداً منهم
رام الله - دنيا الوطن
شهدت منطقة باب العامود في مدينة القدس، مساء اليوم الأحد، حالة من التوتر، حيث اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على الشبان الفلسطينيين بالضرب، فيما اعتقلت عدداً اخراً، بحسب ما أفاد به موقع (كيكار هشبات) الإسرائيلي.

من جانبه، أفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت، مساء اليوم الأحد، طفلا، (لم تعرف هويته) من منطقة باب العمود بالقدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق مساء اليوم، الشاب راضي الددو من شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، بعد ان داهمت عدة منازل وفتشتها، كما اعتقلت الشاب منذر الرجبي بعد أن اقتحمت حي بطن الهوى.

يشار إلى أن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، يائير لبيد، نفذ مساء اليوم الأحد، جولة استفزازية في ساحة باب العمود بالقدس المحتلة.

ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية مشاركة لبيد، في "تقييم للوضع في مركز شرطة الاحتلال في القدس" بزعم "توترات محتملة في المدينة المحتلة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتأتي جولة لابيد الاستفزازية بعد ثلاثة ايام من اقتحام المتطرف عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على رأس مجموعة من المستوطنين، صباح الخميس الماضي، المسجد الأقصى المبارك، حيث أدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال.


 


 


 


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