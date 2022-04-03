الاقتصاد تنشر قائمة السقف السعري لـ15 سلعة اساسية









رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، قائمة السقف السعري الاسترشادي الاعلى للمستهلك والتي تضم 15 سلعة أساسية تتفرع إلى أصناف، تمثل الأكثر استهلاكا في سلة المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.وبينت الوزارة في بيانها، ان القائمة تخضع لمراقبة ومتابعة طواقم حماية المستهلك وشركاؤها يومياً وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق المخالفين.ودعت الوزارة المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع، والمبالغة في شراء السلع خاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان في ظل توفر جميع السلع الأساسية في السوق وتلبي احتياجاته والإبلاغ عن اي مخالفة من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129.