وزير الخارجية الإسرائيلي ينظم جولة استفزازية في باب العمود بالقدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير الخارجية الإسرائيليّ، يائير لبيد، مساء اليوم الأحد، جولة استفزازية في ساحة باب العمود بالقدس المحتلة.ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية مشاركة لبيد، في "تقييم للوضع في مركز شرطة الاحتلال في القدس" بزعم "توترات محتملة في المدينة المحتلة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتأتي جولة لابيد الاستفزازية بعد ثلاثة ايام من اقتحام المتطرف عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على رأس مجموعة من المستوطنين، صباح الخميس الماضي، المسجد الأقصى المبارك، حيث أدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال.