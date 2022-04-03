شؤون فلسطينية

مصرع عامل من شفا عمرو سقط من علوّ في حيفا

مصرع عامل من شفا عمرو سقط من علوّ في حيفا
رام الله - دنيا الوطن
لقي الشاب جوزيف جبران عبود (34 عاما) من شفا عمرو بأراضي عام 48 مصرعه، مساء اليوم الأحد، جرّاء سقوطه من علوّ أثناء عمله في الترميمات بمدينة حيفا.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 20 عاملا لقوا مصرعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية في العام 2021، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من مناطق الضفة الغربية مصرعهم في حوادث العمل بورشات البناء في اسرائيل خلال العام 2020، وفي العام 2019 لقي 47 عاملا مصرعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018

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