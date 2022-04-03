شؤون فلسطينية

كوخافي: على الجيش الاسرائيلي الاستعداد لعملية (حارس الأسوار 2)

كوخافي: على الجيش الاسرائيلي الاستعداد لعملية (حارس الأسوار 2)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن أفيف كوخافي، رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال الاسرائيلي، أصدر مساء اليوم الأحد، تعليمات لجيشه، بالاستعداد لعملية (حارس الأسوار 2).

من جانبه، نقل موقع (واللا) عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله: "رفعنا درجة التأهب ولا نستبعد احتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة".

بدوره، توقّع وزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، وقوع مزيد من الهجمات سواء في الضفة الغربية أو القدس، وحتى في قلب المدن الإسرائيلية.

وردًا على سؤال خلال مقابلة مع موقع (واي نت) الإسرائيلي عما إذا كان هناك هجوم في الطريق؟ قال غانتس: "نعم يمكن أن يحدث ذلك، هناك بالتأكيد رغبة لدى أفراد بتنفيذ هجمات ويمكن أن يحدث مثل هذا الاحتمال، لكن لا يوجد حاليًا موجة عامة أو عمل تنظيمي".

وأشار إلى إمكانية التصعيد من غزة بالقول: "حماس من جهتها لا تريد التصعيد، وفي حال وقع أي تصعيد على سكان غزة بما فيهم حماس والجهاد الإسلامي اختيار شكل ونوع رمضان الذي يريدون.. إذا كان هناك أي تصعيد، فإن غزة ستعاني الكثير من الألم، وسيكون هناك رد فعل عنيف، لذلك هم يعرفون قدراتنا وما نملكه من أدوات".

وحول الفتحات والثغرات في الجدار على طول خط التماس مع الضفة الغربية، قال غانتس: "يجري دراسة قضيتها، لكن هناك الكثير من التهديدات الأشد خطورة".

وبشأن شهر رمضان وإمكانية التصعيد أكثر خلاله، قال غانتس "نريد أن نسمح بسياسة مدنية واسعة قدر الإمكان، ونحن نفعل ذلك وفق اعتبارات الأمن"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تصادق بعد على أي تسهيلات.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الإسرائيلي ينظم جولة استفزازية في باب العمود بالقدس المحتلة

وزير الخارجية الإسرائيلي ينظم جولة استفزازية في باب العمود بالقدس المحتلة

مصرع عامل من شفا عمرو سقط من علوّ في حيفا

مصرع عامل من شفا عمرو سقط من علوّ في حيفا

غانتس: لدينا أيام صعبة خلال رمضان ولم نصادق على أية تسهيلات بعد

غانتس: لدينا أيام صعبة خلال رمضان ولم نصادق على أية تسهيلات بعد

لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني الفلسطيني تحذر من مخططات تصفية (أونروا) عبر مخطط الدمج

لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني الفلسطيني تحذر من مخططات تصفية (أونروا) عبر مخطط الدمج

وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي وزير الخارجية القطري

وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي وزير الخارجية القطري

الاحتلال يشن حملة دهم وتفتيش في أحياء القدس

الاحتلال يشن حملة دهم وتفتيش في أحياء القدس

&#34;مهجة القدس&#34;: الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

"مهجة القدس": الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع عامل من شفا عمرو سقط من علوّ في حيفا

مصرع عامل من شفا عمرو سقط من علوّ في حيفا

&#34;مهجة القدس&#34;: الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

"مهجة القدس": الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير محمد كبها

الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير محمد كبها

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الخامسة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الخامسة

حماس: نرفض استيلاء الاحتلال على فندق &#34;البتراء الصغير&#34;

حماس: نرفض استيلاء الاحتلال على فندق "البتراء الصغير"

مركز حقوقي يطالب النيابة بغزة بإجراء تحقيق في ظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح خانيونس

مركز حقوقي يطالب النيابة بغزة بإجراء تحقيق في ظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح خانيونس

مرداوي: القادم أعظم تأثيراً ومحفز لموجات تصعيد أعمق وأوسع

مرداوي: القادم أعظم تأثيراً ومحفز لموجات تصعيد أعمق وأوسع

منوعات

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل &#34;الموسيقيين&#34; معه

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل "الموسيقيين" معه

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

عربي

صادرات العراق من النفط تحقق أعلى إيراد مالي منذ 50 عاما

صادرات العراق من النفط تحقق أعلى إيراد مالي منذ 50 عاما

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال النقل البحري

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال النقل البحري

المشاورات اليمنية تستأنف في العاصمة السعودية &#34;الرياض&#34;

المشاورات اليمنية تستأنف في العاصمة السعودية "الرياض"

&#34;الإمارات&#34; تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن

"الإمارات" تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن