شؤون فلسطينية

لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني الفلسطيني تحذر من مخططات تصفية (أونروا) عبر مخطط الدمج

لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني الفلسطيني تحذر من مخططات تصفية (أونروا) عبر مخطط الدمج
رام الله - دنيا الوطن
حذرت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني من المخطط الساعي لتصفية وكالة غوث وتشغيل واللاجئين (أونروا) وقال وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني أن هناك جهات دولية نافذه تسعى لذلك عبر ما يسمى "مخطط الدمج" الذي تطرحه عدد من الدول الغربية وفق مسارات عدة: الأول يمثل مسار تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج (أونروا) بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أما المسار الثاني فيتمثل بالضغط لدمج مؤسسات الوكالة بالوزارات المعنية في الدول المضيفة.

واشار العوض الى خطورة هذا المسار الخبيث الامر الذي يتطلب حذر كبير من الدول العربية المضيفة للاجئين بما فيها السلطة الوطنية من الوقوع في هذا الفخ اللئيم، 

واضاف العوض ان المسار الثالث يتمثل بضغط عدد من الدول الاسكندنافية لتحويل (أونروا) إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي بحجة الهدر والتوظيفات العشوائية". 

واستطرد العوض الى ان الازمة المالية التي تعصف بـ (أونروا) جراء الضغوط من الدول الممولة تهدف لفرض القبول بواحد من هذه المسارات التي تصب جميعها في طاحونة تصفية (أونروا) واعفاء المجتمع الدولي من مسؤوليته كمقدمة لتصفية حق اللاجئين في العودة التي نص عليها القرار ١٩٤، خاصة وان (أونروا) انشأت بقرار اممي رقم ٣٠٢ عام ١٩٤٩ وانيطت بها مهمة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين لحين تنفيذ القرار ١٩٤ وقد جاء ذلك كتعبير عن مسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام ١٩٤٩.

  وختم العوض تصريحه مطالباً (أونروا) بإصدار توضيحات  رسمية جدية  حول هذا الامر، كما وجه الدعوة لكافة الاطراف العاملة في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين وفي مقدمتها دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية ولجان حق العودة لتظافر كل الجهود للتصدي لهذا المسعى الخطير الذي يهدف الى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والاصرار على استمرار عمل (أونروا) طبقاً للقرار المنشئ لها 302.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الإسرائيلي ينظم جولة استفزازية في باب العمود بالقدس المحتلة

وزير الخارجية الإسرائيلي ينظم جولة استفزازية في باب العمود بالقدس المحتلة

مصرع عامل من شفا عمرو سقط من علوّ في حيفا

مصرع عامل من شفا عمرو سقط من علوّ في حيفا

كوخافي: على الجيش الاسرائيلي الاستعداد لعملية (حارس الأسوار 2)

كوخافي: على الجيش الاسرائيلي الاستعداد لعملية (حارس الأسوار 2)

غانتس: لدينا أيام صعبة خلال رمضان ولم نصادق على أية تسهيلات بعد

غانتس: لدينا أيام صعبة خلال رمضان ولم نصادق على أية تسهيلات بعد

وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي وزير الخارجية القطري

وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي وزير الخارجية القطري

الاحتلال يشن حملة دهم وتفتيش في أحياء القدس

الاحتلال يشن حملة دهم وتفتيش في أحياء القدس

&#34;مهجة القدس&#34;: الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

"مهجة القدس": الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع عامل من شفا عمرو سقط من علوّ في حيفا

مصرع عامل من شفا عمرو سقط من علوّ في حيفا

&#34;مهجة القدس&#34;: الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

"مهجة القدس": الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير محمد كبها

الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير محمد كبها

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الخامسة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الخامسة

حماس: نرفض استيلاء الاحتلال على فندق &#34;البتراء الصغير&#34;

حماس: نرفض استيلاء الاحتلال على فندق "البتراء الصغير"

مركز حقوقي يطالب النيابة بغزة بإجراء تحقيق في ظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح خانيونس

مركز حقوقي يطالب النيابة بغزة بإجراء تحقيق في ظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح خانيونس

مرداوي: القادم أعظم تأثيراً ومحفز لموجات تصعيد أعمق وأوسع

مرداوي: القادم أعظم تأثيراً ومحفز لموجات تصعيد أعمق وأوسع

منوعات

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل &#34;الموسيقيين&#34; معه

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل "الموسيقيين" معه

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

عربي

صادرات العراق من النفط تحقق أعلى إيراد مالي منذ 50 عاما

صادرات العراق من النفط تحقق أعلى إيراد مالي منذ 50 عاما

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال النقل البحري

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال النقل البحري

المشاورات اليمنية تستأنف في العاصمة السعودية &#34;الرياض&#34;

المشاورات اليمنية تستأنف في العاصمة السعودية "الرياض"

&#34;الإمارات&#34; تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن

"الإمارات" تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن