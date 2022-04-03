الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأكد الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد،على أهمية إيجاد تهدئة شاملة تمنع أي توتر أو تصعيد في الأراضي الفلسطينية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.وشدد، على ضرورة وقف أية أعمال من شأنها أن تحدث عنفاً وتؤجج الصراع، وتؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام.كما أكد أهمية تسهيل الإجراءات واتخاذ السبل الكفيلة لتمكين المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، من دون أية عراقيل ومضايقات، بخاصة مع بدء شهر رمضان المبارك الذي تزداد فيه أعداد المصلين والزوار إلى الحرم القدسي الشريف.