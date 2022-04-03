صادرات العراق من النفط تحقق أعلى إيراد مالي منذ 50 عاما

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة النفط العراقية في بيان لها إن صادرات البلاد من النفط مارس/آذار الماضي بلغت 100 مليون و563 ألفا و999 برميلا، بمعدل يومي قدره 3244 برميلا في اليوم وبسعر متوسط تجاوز 110 دولارات، وبإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، محققة أعلى إيراد مالي منذ عام 1972.وأضافت الوزارة أن مجموع كميات النفط الخام المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت 99 مليونا و115 ألفا و64 برميلا خلال مارس/آذار الماضي، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، فقد بلغت الكميات المصدرة مليونا و448 ألفا و935 برميلا.