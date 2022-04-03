شؤون فلسطينية

"مهجة القدس": الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

"مهجة القدس": الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مـؤسـسـة مهـجـة الـقـدس للشـهـداء والأسـرى والجرحى، أن الأسير سعيد عبد الله سعيد البنا (42 عامًا)؛ من مخيم طولكرم بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال.

وأوضـحـت مـهـجـة الـقـدس أن الأسير سعيد البنا يعد أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى في سجون الاحتلال؛ إذ أصيب بسرطان المثانة قبل ثمانية أعوام؛ وخضع لعملية استئصال ذلك الورم السرطاني في شهر نوفمبر عام 2014م؛ ومازال يعاني حتى اللحظة من آثار ذلك السرطان.

يذكر أن الأسير سعيد البنا ولد بتاريخ 19/09/1980م؛ وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 03/04/2003م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال؛ ويقبع حاليًا في سجن إيشل.

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