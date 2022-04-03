مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى (549) أسيرا، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال اليوم حكماً جديدا بالمؤبد بحق أسير من جنين.وأوضح الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أن محكمة سالم العسكرية أصدرت اليوم الاحد الموافق 3/4/2022 حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق الأسير "محمد مروح كبها من قرية طورة جنوب غرب جنين، إضافة إلى غرامه مالية بقيمة ثلاثة ملايين شيقل، بعد ادانته بقتل مستوطنة إسرائيلية قبل عام ونصف.وبين الاشقر ان قوات الاحتلال كانت اعتقلت "كبها" بتاريخ 24/12/2020 بعد محاصرة منزله في قرية طوره، ونقلته الى التحقيق في مركز الجملة العسكري، والذي استمر لأكثر من شهر ونصف حيث وجهت له تهمه قتل المستوطنة إستير هورغين قرب قرية الريحان قضاء جنين.وأضاف الأشقر أن " كبها" أقدم على تنفيذ عملية قتل المستوطنة في 21/12/2020 انتقاماً لاستشهاد صديقه الأسير "كمال أبو وعر" من جنين في سجون الاحتلال بتاريخ 10/11/2020 نتيجة الإهمال الطبي، حسب ما جاء في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية للمحكمة وقد اعتقل بعد تنفيذ العملية بثلاثة أيام.واشار الاشقر الى ان سلطات الاحتلال كانت قد أقدمت على هدم منزل الأسير قبها المكون من طابقين ومساحته 180مترا، في شهر فبراير من العام الماضي، والذي يقيم فيه أبنائه الأربعة مع والدتهم، واليوم أصدرت بحقه حكماً بالسجن مدى الحياة.وقال الأشقر ان عدد من الأسرى المحكومين بالمؤبد معتقلين منذ ما يزيد عن 25 عاماً وهم الأسرى القدامى، واخرين معتقلين منذ ما يزيد عن 20 عاماً، حيث ان غالبية عمداء الأسرى يقضون احكام بالسجن المؤبد مدى الحياة.وبين الأشقر إلى ان حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، و يفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.