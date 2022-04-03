شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً
رام الله - دنيا الوطن
 أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى (549) أسيرا، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال اليوم حكماً جديدا بالمؤبد بحق أسير من جنين.

وأوضح الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أن محكمة سالم العسكرية أصدرت اليوم الاحد الموافق 3/4/2022 حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق الأسير "محمد مروح كبها من قرية طورة جنوب غرب جنين، إضافة إلى غرامه مالية بقيمة ثلاثة ملايين شيقل، بعد ادانته بقتل مستوطنة إسرائيلية قبل عام ونصف.   

وبين الاشقر ان قوات الاحتلال كانت اعتقلت "كبها" بتاريخ 24/12/2020 بعد محاصرة منزله في قرية طوره، ونقلته الى التحقيق في مركز الجملة العسكري، والذي استمر لأكثر من شهر ونصف حيث وجهت له تهمه قتل المستوطنة إستير هورغين قرب قرية الريحان قضاء جنين.

وأضاف الأشقر أن " كبها" أقدم على تنفيذ عملية قتل المستوطنة في 21/12/2020 انتقاماً لاستشهاد صديقه الأسير "كمال أبو وعر" من جنين في سجون الاحتلال بتاريخ 10/11/2020 نتيجة الإهمال الطبي، حسب ما جاء في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية للمحكمة وقد اعتقل بعد تنفيذ العملية بثلاثة أيام.

واشار الاشقر الى ان سلطات الاحتلال كانت قد أقدمت على هدم منزل الأسير قبها المكون من طابقين ومساحته 180مترا، في شهر فبراير من العام الماضي، والذي يقيم فيه أبنائه الأربعة مع والدتهم، واليوم أصدرت بحقه حكماً بالسجن مدى الحياة.

وقال الأشقر ان عدد من الأسرى المحكومين بالمؤبد معتقلين منذ ما يزيد عن 25 عاماً وهم الأسرى القدامى، واخرين معتقلين منذ ما يزيد عن 20 عاماً، حيث ان غالبية عمداء الأسرى يقضون احكام بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وبين الأشقر إلى ان حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، و يفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.

أخبار ذات صلة

&#34;مهجة القدس&#34;: الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

"مهجة القدس": الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير محمد كبها

الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير محمد كبها

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الخامسة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الخامسة

حماس: نرفض استيلاء الاحتلال على فندق &#34;البتراء الصغير&#34;

حماس: نرفض استيلاء الاحتلال على فندق "البتراء الصغير"

مركز حقوقي يطالب النيابة بغزة بإجراء تحقيق في ظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح خانيونس

مركز حقوقي يطالب النيابة بغزة بإجراء تحقيق في ظروف وفاة نزيل بمركز إصلاح خانيونس

مرداوي: القادم أعظم تأثيراً ومحفز لموجات تصعيد أعمق وأوسع

مرداوي: القادم أعظم تأثيراً ومحفز لموجات تصعيد أعمق وأوسع

الاحتلال يبعد الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى 6 أشهر

الاحتلال يبعد الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى 6 أشهر

اشتية يستقبل وفدا من جامعة فلسطين التقنية ويشيد بالنقلة النوعية التي تشهدها

اشتية يستقبل وفدا من جامعة فلسطين التقنية ويشيد بالنقلة النوعية التي تشهدها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;مهجة القدس&#34;: الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

"مهجة القدس": الأسير سعيد البنا يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 549 أسيراً

الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير محمد كبها

الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير محمد كبها

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الخامسة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الخامسة

مرداوي: القادم أعظم تأثيراً ومحفز لموجات تصعيد أعمق وأوسع

مرداوي: القادم أعظم تأثيراً ومحفز لموجات تصعيد أعمق وأوسع

الاحتلال يبعد الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى 6 أشهر

الاحتلال يبعد الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى 6 أشهر

اشتية يستقبل وفدا من جامعة فلسطين التقنية ويشيد بالنقلة النوعية التي تشهدها

اشتية يستقبل وفدا من جامعة فلسطين التقنية ويشيد بالنقلة النوعية التي تشهدها

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين: اعتقال الصحفيين محاولة فاشلة لكسر إرادتهم

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين: اعتقال الصحفيين محاولة فاشلة لكسر إرادتهم

منوعات

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل &#34;الموسيقيين&#34; معه

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل "الموسيقيين" معه

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

عربي

صادرات العراق من النفط تحقق أعلى إيراد مالي منذ 50 عاما

صادرات العراق من النفط تحقق أعلى إيراد مالي منذ 50 عاما

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال النقل البحري

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال النقل البحري

المشاورات اليمنية تستأنف في العاصمة السعودية &#34;الرياض&#34;

المشاورات اليمنية تستأنف في العاصمة السعودية "الرياض"

&#34;الإمارات&#34; تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن

"الإمارات" تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن