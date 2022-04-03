وفد أمني إسرائيلي يزور السودان سرًا والتقى البرهان

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وفدا أمنيا إسرائيليا زار العاصمة السودانية الخرطوم بشكل سري، الأسبوع الماضي، واجتمع مع القيادة العسكرية بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان.وأشارت قناة (كان) إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها منذ الانقلاب العسكري في السودان قبل نصف عام.وبحسب القناة، أفادت مصادر مؤخرا أن مبعوثا عن البرهان زار إسرائيل في شهر شباط/ فبراير الماضي.يُشار إلى أن عبد الفتاح البرهان، كان قد أكد أن العلاقات مع إسرائيل تركز على التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري.