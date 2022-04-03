دولي

عبد اللهيان: اقتربنا من التوصّل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا

عبد اللهيان: اقتربنا من التوصّل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان: "إننا قريبون من الاتفاق في فيينا، وقد نقلنا مقترحاتنا حول القضايا المتبقية في المفاوضات للجانب الأميركي عبر مفاوض الاتحاد الأوروبي والكرة الآن في ملعب أميركا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، جرى خلاله البحث في مختلف القضايا من ضمنها مفاوضات فيينا والهدنة في اليمن وتطورات أفغانستان وأوكرانيا.

ووصف غوتيريش المفاوضات المنجزة في فيينا بأنها تحظى بالأهمية، معرباً عن أمله بالوصول إلى اتفاق على وجه السرعة. 

في هذا الجانب، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قبل أيام أنّ "هناك مستند جاهز يتم مناقشته بشأن الملف النووي الإيراني"، مضيفاً: " نحن أمام نص يناسب الجميع".

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