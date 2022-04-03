الكرملين: الدفع بالروبل الروسي سوف يمتد إلى سلع أخرى غير الغاز

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، إنّ "قرار الحصول على المدفوعات مقابل إمدادات الغاز بالروبل الروسي سوف يمتد إلى سلع أخرى، وسيأخذ مساحة أكبر في علاقات روسيا التجارية الخارجية".





وأشار بيسكوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، إلى أنّ الدول الغربية ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد لها في اليورو وفقاً لما نصت عليها الاتفاقيات المبرمة بينها وبين موسكو، لكن الجهة البائعة وهي شركة "غازبروم" الروسية ستتلقى المدفوعات النهائية بالعملة الروسية بعد شراء الروبلات مقابل اليورو.



وتابع أنّ "قرار تسعير الغاز الروسي بالروبل لم يُتخذ من أجل تأديب الغرب"، بل "حرصاً من روسيا على عدم خسارة الدولارات واليورو بسبب العقوبات الغربية".



وأوضح أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو الذي طرح فكرة إنشاء آلية للوقاية من المخاطر المحدقة بالاحتياطي الوطني من الدولارات واليورو، وذلك على خلفية تراجع الثقة المتزايد في العملات الاحتياطية، قائلاً: "اتخذنا هذا القرار كي لا يحاول أحد سرقتنا من جديد".



وكان بيسكوف قال، في وقت سابق، إنّ عملية تحول بعض الدول إلى عملاتها الوطنية في التسويات حتمية، مشيراً إلى أن روسيا بدأت بها ولن تتوقف عنها.



وفي 31 آذار/مارس، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً بشأن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورّد إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.



رام الله - دنيا الوطن