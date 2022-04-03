شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير محمد كبها

الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير محمد كبها
رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر "سالم"، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد دون تحديد سقف زمني، وغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين شيكل على الأسير محمد مروح كبها من قرية طورة جنوب جنين.

 وتتهم سلطات الاحتلال الأسير كبها بقتل مستوطنة إسرائيلية في غابة أم الريحان قرب جنين في شهر ديسمبر 2020.

والأسير كبها معتقل منذ 24/12/2020، كما هدم الاحتلال منزله بتاريخ 10/2/2021، المكون من طابقين ومساحته 180 مترا، ويأوي 4 أطفال ووالدتهم.

 وبالحكم على الأسير كبها بالمؤبد يرتفع عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكاما بالسّجن المؤبد إلى 549 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم للأسير عبد الله البرغوثي، ومدته 67 مؤبداً.

وأشارت لائحة الاتهام بحق الأسير محمد كبها إلى أنه بعد تنفيذ عمليته عاد لمنزله واغتسل ثم توجه إلى الجبال وبعد مطاردة لمدة 4 أيام تم اعتقاله، وبعد شهر ونصف من العملية تم هدم منزله.

وحسب ما أعلنته سلطات الاحتلال فقد نفذ كبها العملية انتقامًا لاستشهاد صديقه الأسير كمال أبو وعر داخل السجون الإسرائيلية بعد إصابته بمرض السرطان ونتيجة الإهمال الطبي.

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