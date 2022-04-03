حماس: نرفض استيلاء الاحتلال على فندق "البتراء الصغير"

رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة حماس، اليوم الأحد، عن رفضها استيلاء مجموعات المستوطنين المتطرفين على فندق البتراء الصغير التابع لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس.وقالت حركة حماس في بيان وصل "دنيا الوطن": "نرفض في حركة حماس، استيلاء الجماعات الاستيطانية المتطرّفة على فندق "البتراء الصغير"، الواقع في ميدان عمر بن الخطاب، والمملوك لبطريركية الرّوم الأرثوذكس المقدسية، ونعدّه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه؛ التي تستهدف تهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها التاريخية.وأضافت الحركة: "إنَّ هذا الاستيلاء وغيره من جرائم المستوطنين المتصاعدة في أحياء مدينة القدس وحاراتها، والتي تتم بحماية من الاحتلال، هي انتهاك خطير لكلّ الشرائع السَّماوية، والأعراف والمواثيق الدولية، كما أنّها محاولة يائسة لن تفلح في طمس معالم القدس التاريخية، الإسلامية والمسيحية، ندعو شعبنا بأطيافه ومكوّناته كافة إلى الوحدة للتصدّي لها وحماية القدس من خطر الاستيطان والتهويد".