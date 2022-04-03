شؤون فلسطينية

الاحتلال يبعد الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى 6 أشهر

الاحتلال يبعد الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى 6 أشهر
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت مخابرات الاحتلال اليوم الأحد، نائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، قرارًا بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك.

واستدعت مخابرات الاحتلال الشيخ بكيرات صباح اليوم، وسلّمته قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور.

ويعد بكيرات من الشخصيات المقدسية المؤثّرة في الشارع المقدسي، والمستهدفة من قبل الاحتلال.

واعتُقل بكيرات عدّة مرات من قبل الاحتلال، وأُبعد عن المسجد الأقصى أكثر من 26 مرة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 شهور.

وخلال الشهر الماضي أصدرت سلطات الاحتلال أصدرت 18 قرار إبعاد لمواطنين عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

 وفي العامين الماضيين طالت الإبعادات نحو 600 فلسطيني.

ويأتي إبعاد الشيخ بكيرات ضمن هجمة إسرائيلية تصاعدت في الآونة الأخيرة باستهداف المقدسيين وخاصة المرابطين والعاملين في المسجد الأقصى.

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