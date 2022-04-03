اشتية يستقبل وفدا من جامعة فلسطين التقنية ويشيد بالنقلة النوعية التي تشهدها

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وفدا من جامعة فلسطين التقنية-خضوري، برئاسة رئيس الجامعة، أ.د نور الدين أبو الرب.واطلع رئيس الوزراء من الوفد على أوضاع الجامعة بكل فروعها والتطور والإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأخيرة، إضافة إلى أهم احتياجاتها، والرؤية التطويرية لها.وأشاد اشتية بكادر الجامعة والنقلة النوعية التي تشهدها الجامعة والتي جعلت منها نموذجا للمؤسسة العامة، مؤكدا تقديم كافة اشكال الدعم لها، وتلبية احتياجاتها لمزيد من النهوض لها والمساهمة في تطوير برامجها.من جانبهم قدم الوفد الشكر لرئيس الوزراء والحكومة على دعمهم المتواصل للجامعة، والوقوف دائما الى جانبها، معتبرين ان ذلك ساهم في تطورها ونهضتها.