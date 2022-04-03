فلسطين تترأس الاجتماع التحضيري للاتفاقيات البيئية لدول آسيا والمحيط الهادئ

ومثّل دولة فلسطين في رئاسة الاجتماع، القائم بأعمال مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة و نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقيتي بازل وستوكهولم الدولية أستاذ ياسر أبو شنب كما وضم الوفد الفلسطيني المشارك أستاذة دعاء عبد الله نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية روتردام.











ويهدف هذا الاجتماع الإقليمي للنظر في عدد من القضايا البيئية الدولية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الاتفاقات البيئية الثلاث، وتحديد الأولويات والتحديات الإقليمية التي تواجه العالم واعداد وتنسيق المواقف والجهود بعد اتخاذ كافة المشاورات الإقليمية بين الأطراف في الاتفاقيات.

رام الله - دنيا الوطنترأست دولة فلسطين الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول آسيا والمحيط الهادئ للجزء الوجاهي في مؤتمر الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام واستكولهم، المنعقد في بالي-إندونيسيا.