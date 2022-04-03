شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يلتقي عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية من محافظة جنين

وزير الزراعة يلتقي عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية من محافظة جنين
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الزراعة الأستاذ رياض العطاري في مقر الوزارة برام الله، اليوم الأحد، عددًا من رؤساء البلديات والمجالس المحلية في محافظة جنين.

وتناول الاجتماع خطة وزارة الزراعة للعام 2022، وقدم رؤساء البلديات مقترحات لتطوير الأراضي الزراعية والمياه وغيرها، وتم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من الأنشطة.

كما أطلع الوزير ممثلي المجالس المحلية على توجهات الحكومة لدعم المزارعين وموازنة الحكومة التي ستوفر دعم كبير للقطاع الزراعي.

كما تم الاتفاق على آليات بين مديريات وزارة الزراعة وهذه المجالس من أجل تنفيذ هذه الأنشطة.

وحضر اللقاء مدير عام الإرشاد الزراعي م .صلاح البابا، ومدير عام الغابات والمراعي المهندس حسام طليب، ومدير عام مديرية زراعة محافظة جنين م.باسم حماد، ومدير زراعة قباطية مهندسة لمى أبو بكر، ومدير عام المياه الزراعية مهندس يعقوب زيد، ومهندس جدي عودة، ومهندس محمد صلاح من الإدارة العامة للأراضي الزراعية.

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