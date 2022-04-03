شؤون فلسطينية

"التربية" والكتاب المقدس توقعان مذكرة تفاهم لتدريب مرشدي المدارس

"التربية" والكتاب المقدس توقعان مذكرة تفاهم لتدريب مرشدي المدارس
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت وزارة التربية والتعليم، وجمعية الكتاب المقدس، اليوم الاحد، مذكرة تفاهم لتدريب مُرشدي المدارس في مختلف أنحاء الوطن على برنامج التدريب العاطفي والاجتماعي وتقدير الاختلافات.

ووقع الاتفاقية، مدير عام الصحة الشمولية محمد الحواش؛ نيابة عن الوزير مروان عورتاني، ورئيس جمعية "الكتاب المقدس" نشأت فيلمون.

وأشار الحواش وفيلمون إلى أهمية هذه المذكرة لخدمة المرشدين في المدارس ورفدهم بالمهارات والمعارف المتخصصة التي تسهم في دعم منطلقات العمل ورسالة الإرشاد التربوي، وأكدا أصالة الشراكة بين "التربية" و"الكتاب المقدس"؛ والتي تتجسد من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التربوية الهادفة؛ خاصة على صعيد الإرشاد التربوي.



أخبار ذات صلة

فلسطين تترأس الاجتماع التحضيري للاتفاقيات البيئية لدول آسيا والمحيط الهادئ

فلسطين تترأس الاجتماع التحضيري للاتفاقيات البيئية لدول آسيا والمحيط الهادئ

تيسير خالد: إسرائيل تغلق العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة أمنية دموية

تيسير خالد: إسرائيل تغلق العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة أمنية دموية

وزير الزراعة يلتقي عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية من محافظة جنين

وزير الزراعة يلتقي عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية من محافظة جنين

الديمقراطية: أية &#34;تعديلات قسرية&#34; على ولاية الاونروا هي استجابة للمواقف الإسرائيلية

الديمقراطية: أية "تعديلات قسرية" على ولاية الاونروا هي استجابة للمواقف الإسرائيلية

مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية

مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية

المالكي يلتقي المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانج أماديوس برولهارت

المالكي يلتقي المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانج أماديوس برولهارت

اشتية يبحث مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على فلسطين

اشتية يبحث مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على فلسطين

&#34;الصحة &#34; تنشر حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين

"الصحة " تنشر حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يلتقي عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية من محافظة جنين

وزير الزراعة يلتقي عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية من محافظة جنين

&#34;التربية&#34; والكتاب المقدس توقعان مذكرة تفاهم لتدريب مرشدي المدارس

"التربية" والكتاب المقدس توقعان مذكرة تفاهم لتدريب مرشدي المدارس

مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية

مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية

المالكي يلتقي المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانج أماديوس برولهارت

المالكي يلتقي المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانج أماديوس برولهارت

اشتية يبحث مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على فلسطين

اشتية يبحث مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على فلسطين

&#34;الصحة &#34; تنشر حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين

"الصحة " تنشر حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين

&#34;الضمير&#34; تطالب الجهات القضائية في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام بالإعدام

"الضمير" تطالب الجهات القضائية في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام بالإعدام

&#34;التعليم&#34; بغزة توجه دعوة للمرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية

"التعليم" بغزة توجه دعوة للمرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية

منوعات

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل &#34;الموسيقيين&#34; معه

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل "الموسيقيين" معه

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

عربي

المشاورات اليمنية تستأنف في العاصمة السعودية &#34;الرياض&#34;

المشاورات اليمنية تستأنف في العاصمة السعودية "الرياض"

&#34;الإمارات&#34; تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن

"الإمارات" تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن

&#34;الإمارات&#34; تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن

"الإمارات" تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن

الإفراج عن أحد ممثلي الهلال الأحمر في ليبيا بعد أشهر من اختفائه

الإفراج عن أحد ممثلي الهلال الأحمر في ليبيا بعد أشهر من اختفائه