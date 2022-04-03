"التربية" والكتاب المقدس توقعان مذكرة تفاهم لتدريب مرشدي المدارس











رام الله - دنيا الوطنوقّعت وزارة التربية والتعليم، وجمعية الكتاب المقدس، اليوم الاحد، مذكرة تفاهم لتدريب مُرشدي المدارس في مختلف أنحاء الوطن على برنامج التدريب العاطفي والاجتماعي وتقدير الاختلافات.ووقع الاتفاقية، مدير عام الصحة الشمولية محمد الحواش؛ نيابة عن الوزير مروان عورتاني، ورئيس جمعية "الكتاب المقدس" نشأت فيلمون.وأشار الحواش وفيلمون إلى أهمية هذه المذكرة لخدمة المرشدين في المدارس ورفدهم بالمهارات والمعارف المتخصصة التي تسهم في دعم منطلقات العمل ورسالة الإرشاد التربوي، وأكدا أصالة الشراكة بين "التربية" و"الكتاب المقدس"؛ والتي تتجسد من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التربوية الهادفة؛ خاصة على صعيد الإرشاد التربوي.