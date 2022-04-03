مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية















رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم، بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية برئاسة فرانك هاجمان والوفد المرافق له.واستعرض وزير التنمية خلال اللقاء أبرز التطورات على صعيد تطوير قطاع الحماية الاجتماعية وتعزيز الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة وفقا لنظام إدارة الحالة.وقال د. مجدلاني: "انتهت الوزارة من حملة تحديث البيانات الخاصة بمديريات الضفة الغربية ونحن بصدد بدء حملة تحديث البيانات في قطاع غزة وذلك لبناء السجل الوطني الاجتماعي الذي يمكن الأسر من الوصول للمساعدات والخدمات الاجتماعية عبر شبكة من مزودي الخدمات".وتابع الوزير: " تقدم الوزارة العديد من الخدمات أبرزها المساعدات النقدية والمساعدات الطارئة وخدمات التأمين الصحي ومشاريع التمكين الاقتصادي التي تهدف الى اخراج الأسر من دائرة المساعدات نحو التمكين والاندماج بعجلة التنمية".ودعا وزير التنمية الشركاء الدوليين للوقوف إلى جانب الحكومة الفلسطينية خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، مؤكدا على ضرورة التنسيق والتواصل مع البعثة من اجل فضح كافة الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تمس حقوق العمال والمواطنين الفلسطينيين بشكل عام.