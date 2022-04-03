المالكي يلتقي المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانج أماديوس برولهارت

وأعرب الوزير المالكي عن تقدير الشعب الفلسطيني لمواقف سويسرا الداعمة تجاه القضية الفلسطينية والمتسقة مع القانون الدولي من حيث التصويت في منظمات الأمم المتحدة، ومساهماتها في دعم المجال التنموي في فلسطين بما فيها الدعم المادي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واسناد قطاع الشباب وخلق فرص عمل بهدف التطوير من الاقتصاد الفلسطيني.



وبحث الطرفان، العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أهمها التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين المقرر في أيار/مايو المقبل ببروكسل.





وأوضح الوزير المالكي أن الوفد الفلسطيني سيستعرض خلال المؤتمر أجندة ترصد كافة الأولويات والاحتياجات المالية الفلسطينية. وأكد أن الاجتماع يعقد هذا العام بالتزامن مع

أزمة مالية خانقة بسبب الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية باقتطاع أموال الضرائب (المقاصة)، بالإضافة إلى عدم التزام المجتمع الدولي بالدعم المالي، وتبعات أزمة (كورونا) على الاقتصاد الفلسطيني.



وتطرق الطرفان إلى آخر التطورات على الساحة الدولية والوضع على الأرض والانتهاكات المتواصلة للاحتلال، والتدمير الممنهج لمستقبل العملية السياسية؛ بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، ورفض حكومة بينت لعقد أي اجتماع يهدف

للتوصل إلى حل سياسي، وتحدث الطرفان عن سبل التعاون على المستوى الدولي وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين.



وفي نهاية الاجتماع، شدد الوزير المالكي على أن المجتمع الدولي يجب أن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، وعدم استخدام المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين.



وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين د. أمل جادو شكعة، ومساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، مساعد الوزير للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير د. عمر عوض الله، وسكرتير ثالث دانية دسوقي من مكتب الوزير.



رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي مع المبعوثالسويسري الخاص للشرق الأوسط السيد وولفجانع أماديوس برولهارت والوفد المرافق له اليوم الأحد في مقر الوزارة.في بداية الاجتماع، توجه الوزير المالكي بالشكر للجمهورية السويسرية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، بهدف تحقيق حل سلمي عادل وشامل للشعب الفلسطيني مبني على أساس حل الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.