اشتية يبحث مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه في رام الله، المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، بحضور الممثل السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا.وبحث رئيس الوزراء مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على القضية الفلسطينية، وضرورة وجود مبادرة دولية لملء الفراغ السياسي الحالي، في ظل تدمير إسرائيل بشكل ممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تصعيد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت.وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي واحترام الاتفاقيات، وإن القانون الدولي يجب ألا يجزأ وأن يكون قابلا للتطبيق في كل مكان وعلى الجميع.