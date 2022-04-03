نفتالي بينت: سنواصل الحياة الطبيعية ونبقى في حالة استنفار في آن واحد



جاء ذلك في كلمة له، خلال زياته لواء الضفة الغربية، التابع لجهاز (شاباك)) حيث تفقد الجدار الأمني بصحبة رئيس الجهاز وقائد المنطقة العسكرية الوسطى، كما تلقى إيجازا عن اعتراض الخلية في جنين.



وتستمر في أرجاء إسرائيل حالة التأهب العليا، عقب اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في جنين الليلة قبل الماضية، وتهديدات حركتي حماس والجهاد الإسلامي.



وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إيلي ليفي، إن الآلاف من أفرادها منتشرون من (كريات شمونا) في الشمال، وحتى إيلات في الجنوب، وان الشرطة ستنتهج سياسة "صفر تسامح مع أعمال شغب والإخلال بالنظام العام"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، إن إسرائيل ستدخل فترة حيث "ستواصل الحياة الطبيعية وتبقى في حالة استنفار في آن واحد، وهدفنا هو كسر موجة الإرهاب".